Na vijf seizoenen, drie landstitels en 112 goals verlaat De Jong PSV door de voordeur

Medio 2014 bereikt PSV, toen nog op technisch vlak vertegenwoordigd door Marcel Brands, een akkoord met Borussia Mönchengladbach over de komst van de kopsterke aanvaller uit de Achterhoek. De dan 23-jarige De Jong is in Duitsland op een zijspoor beland. Dat terwijl de Duitsers twee jaar nog een recordbedrag van ruim vijftien miljoen euro naar FC Twente voor de international overmaakte.

Volledig scherm Luuk de Jong in het shirt van Newcastle United. Zijn verblijf in Engeland bleek geen succes. © Steve Drew De hooggespannen verwachtingen kan De Jong in Duitsland echter nooit waarmaken. De doelpuntenproductie stokt zijn eerste seizoen bij zes treffers. Als De Jong de eerste helft van het tweede seizoen bij Gladbach het net niet vindt, besluit de subtopper hem te verhuren aan Newcastle United. Ook dat wordt geen succes. In twaalf duels in de Premier League komt De Jong niet tot scoren.

Schaal na zeven jaar naar Eindhoven

In Nederland heeft De Jong echter zijn strepen al verdiend. Als PSV afstand doet van centrumspits Tim Matavz besluit technisch directeur Marcel Brands dan ook de stap naar Duitsland te wagen. Voor een bedrag van 5,5 miljoen euro verzekert PSV zich van de diensten van De Jong.

In de Europa League-voorrondes scoort hij meteen voor PSV. Vier eredivisieduels zijn er nodig om de doelpuntenrekening ook in de nationale competitie te openen. Weliswaar worden de eerste drie competitieduels met De Jong als aanvalsleider gewonnen, scoren lukt nog niet. In het thuisduel met Vitesse, 31 augustus 2014, schiet De Jong eindelijk raak in dienst van PSV. Dat zou hem in de eredivisie dat seizoen nog negentien keer lukken.

Daarnaast blijkt de opvolger van illustere namen als Willy van der Kuijlen, Romário, Ronaldo, Ruud van Nistelrooy en Mateja Kežman liefst twaalf keer de aangever van een treffer. Luuk de Jong krijgt een prominente rol in het veroveren van de landstitel toebedeeld. Na zeven jaar komt de kampioensschaal weer naar Eindhoven, als sc Heerenveen op eigen veld met 4-1 wordt verslagen. De Jong maakt er twee. Tot grote vreugde van alles en iedereen die PSV liefheeft.

Productie opgevijzeld, bedankje naar Bryan Smeets

Waar PSV na die felbegeerde titel veel scorende spelers als Memphis Depay en ‘Gini’ Wijnaldum voor miljoenenbedragen naar Engeland ziet gaan, blijft De Jong de club trouw. De topschutter schroeft zijn productie in het tweede eredivisieseizoen als PSV’er nog even op. Twintig treffers worden 26 treffers. Tien keer is De Jong in de eredivisie de aangever.

Volledig scherm PSV’er Luuk de Jong houdt de schaal omhoog als PSV landskampioen is geworden in 2016. © ANP Voor de tweede keer op rij wordt de titel behaald. Op miraculeuze wijze kaapt PSV op de slotdag in Zwolle het landskampioenschap weg voor de neus van Ajax. De Amsterdammers hebben alles in eigen hand, maar vergeten te winnen bij De Graafschap. Middenvelder Bryan Smeets laat de Eindhovense supporters in het uitvak uit hun dak gaan, door de gelijkmaker tegen de ploeg van Frank de Boer te maken. PSV doet ‘gewoon’ zijn plicht en verslaat PEC Zwolle (1-3). De Jong schiet tweemaal raak.

Europees drama in Madrid

Wat minstens zo in het oog springt is de Champions League-campagne van PSV. Een groep met Manchester United, Wolfsburg en CSKA Moskou wordt overleefd. In de achtste finale wacht Atlético Madrid. De Spaanse topclub heeft zich onder Diego Simeone ontwikkeld tot een Europese grootmacht en bereikte twee jaar voor de confrontatie met PSV al eens de finale.

Volledig scherm Luuk de Jong namens PSV in actie tegen ‘Madrilenen’ José Giménez en Filipe Luis. © ANP In het heenduel met de Madrilenen ontbreekt De Jong vanwege een schorsing, opgelopen in de groepsfase. In Eindhoven komen beide ploegen niet tot scoren en wordt het 0-0. In Estadio Vicente Calderón gaat PSV op jacht naar een stunt. Het komt, met De Jong terug in de basiself, heel erg dichtbij. Na strafschoppen moet PSV echter het hoofd buigen, doordat Luciano Narsingh bij een 7-7 stand vanaf elf meter faalt. De Spaanse verdediger Juanfran beslist het tweeluik. Atlético bereikt later opnieuw de finale.

Jaar om snel te vergeten

Seizoen 2016-2017 is achteraf voor De Jong een teleurstellend jaar. Weliswaar wordt er aanvankelijk nog de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Maar alsof er 220 volt aan spanning op zijn benen staat, worstelt hij zich door het seizoen. Mede dankzij slechts acht treffers van normaal zo productieve aanvaller eindigt PSV als derde. In de Champions League kan de ploeg geen potten breken en wordt het roemloos als vierde in de groep uitgeschakeld. Door zijn matige spel verliest De Jong zelfs tijdelijk zijn basisplaats.

Terugknokken

Volledig scherm PSV verliest op eigen veld van het nietige Osijek: 0-1. Luuk de Jong druipt af. © ANP Ook de zomer van 2017 kent geen makkelijke start voor De Jong, als hem bij aanvang van de Europese campagne wordt medegedeeld dat hij zijn aanvoerdersband kwijt is. Vlak voor het echec tegen NK Osijek, waarin PSV zich blameert en voor het eerst sinds jaren in de nog voor een Europees hoofdtoernooi uitgeschakeld wordt, maakt hoofdtrainer Phillip Cocu bekend dat Marco van Ginkel de band dat seizoen zal dragen.

Allesbehalve vlekkeloos is ook het begin van voetbaljaargang 2017-2018. De Jong start in de seizoensouverture tegen AZ zelfs op de bank. Elf speelronden moet de aanvaller wachten tot hij zijn rekening kan openen. In een spectaculair duel met FC Twente schiet De Jong na 72 minuten raak. Het lijkt een verlossing.

Volledig scherm PSV viert feest als met Ajax afgerekend is (3-0) en de titel gepakt wordt. De derde voor Luuk de Jong in dienst van de Eindhovenaren. © Pim Ras Fotografie De negentien duels die De Jong die eredivisiecampagne nog speelt, zal hij elf treffers maken, terwijl de spits nog zeven keer een teamgenoot assisteert. Vier speelronden voor het einde kan PSV in een rechtstreeks duel met naaste achtervolger Ajax de titelstrijd definitief beslissen. In een kolkend Philips Stadion rekent de ongenaakbare koploper af met de hoofdstedelingen. Mede dankzij een treffer van De Jong wordt het 3-0 in Eindhoven. De derde landstitel van de Achterhoeker in dienst van PSV.

Doelpunteneruptie

Als individu kent Luuk de Jong afgelopen seizoen misschien wel zijn beste jaargang in dienst van PSV. Onder leiding van trainer Mark van Bommel, die Cocu heeft vervangen, krijgt het aanspeelpunt opnieuw de aanvoerdersband. En met liefst 28 treffers zal de kopspecialist de topscorerslijst leiden (gedeeld met Dusan Tadic). Daarnaast treft De Jong drie keer doel in de Champions League. Een titel levert het dit keer echter niet op, doordat Ajax de schaal wegkaapt.

Mogelijk zijn mooiste treffer als PSV’er maakt De Jong dit seizoen in het duel met Heerenveen. Op elegante, zwevende wijze treft De Jong doel met een waanzinnige omhaal. Het is niet zijn eerste in dienst van PSV (eerder scoorde hij ook tegen FC Utrecht met een omhaal), maar wel zijn fraaiste. Het doelpunt gaat de wereld over.

Afscheid

Het vertrek van De Jong bij PSV is er een door de voordeur. In vijf seizoenen heeft de aanvoerder 204 officiële wedstrijden voor de club gespeeld. Daarin produceerde hij 112 goals en 57 keer gaf De Jong een assist aan een ploeggenoot. Drie landstitels kon PSV in het ‘tijdperk-De Jong’ aan de prijzenkast toevoegen. In alle drie de kampioenswedstrijden schoot De Jong raak. Vijf stuks in totaal zelfs. Daarnaast won de Eindhovense club met De Jong in de spits twee Johan Cruijff-schalen. Het huwelijk is op alle vlakken geslaagd geweest.