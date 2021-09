Na wisselbeurt tegen Feyenoord zorgt Van Ginkel nu voor ontsnapping in Deventer: ‘Moet je mee dealen’

Of hij wel toe was aan een wisselbeurt tegen Feyenoord? Marco van Ginkel (28) had tegen Go Ahead Eagles in elk geval genoeg puf om in de 86ste minuut de winnende treffer tegen het net te knikken. Met een glimlach: ,,Het is voor mij belangrijk dat ik die goal maakte, persoonlijk is dat iets moois.”

Nadat hij eerst terugblikte op zijn winnende treffer, het moeizame spel van PSV en de tactische omzettingen na rust in De Adelaarshorst kreeg Van Ginkel de onvermijdelijke vraag over het wisselbeleid van Roger Schmidt. Dat voelde de PSV-aanvoerder al wel aankomen, hij is gepokt en gemazeld genoeg. ,,Daar komen ze hoor”, zei hij met een grijns toen werd gevraagd of hij wel toe was aan rust in de wedstrijd tegen Feyenoord. ,,De trainer neemt de beslissingen, het zij zo. We spelen een hoop wedstrijden en ik heb een verleden met mijn knie. Dat speelt mee. De medische en technische staf hebben daar een betere kijk op dan ons als spelers.”

Quote De trainer is wel duidelijk, vaak haalt hij spelers vooraf naar zich toe om het uit te leggen. Daar moet je dan mee dealen Marco van Ginkel

Na de uitschakeling tegen Benfica in de play-offs van de Champions League uitte de middenvelder zich al eens kritisch over de wissels, nu houdt ook hij de rangen gesloten. Dat Schmidt de enige trainer is in de eredivisie die in de eerste zes competitieduels telkens vijf keer wisselde, is volgens Van Ginkel mentaal niet per se lastig voor de ploeg. ,,Mwah, de trainer is wel duidelijk, vaak haalt hij spelers vooraf naar zich toe om het uit te leggen. Daar moet je dan mee dealen, wij als spelers zijn daar professioneel genoeg voor. Dat laten we zien”, aldus Van Ginkel.

Omzettingen

Genoeg over de wissels, Van Ginkel stond woensdagavond vooral in de spotlights omdat hij PSV liet ontsnappen tegen de promovendus uit Deventer. Daar zag het lange tijd niet naar uit, voor rust had PSV het al zwaar, na rust werd dat niet veel minder. ,,We kwamen er heel moeilijk uit, de ruimtes waren veel te groot. In de tweede helft deden we wat omzettingen, met Ollie (Boscagli, red.) stond het daarna ook wel wat beter op het middenveld.”

PSV perste er nog een slotoffensief uit, waarin Van Ginkel dus in de 86ste minuut raak knikte. ,,Het was niet goed van onze kant, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben heel blij dat ik die 2-1 nog maak, voor het team én voor mezelf.”