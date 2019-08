Nabeschouwing: 'PSV heeft behoefte aan meer ervaring’

VIDEO Cody Gakpo na remise tegen Haugesund: ‘Niet ons mooiste spel, maar we zijn door en daar gaat het om’

15 augustus Vloeiend ging het allemaal niet voor PSV tegen het Noorse FK Haugesund. Maar door de 0-1 in Noorwegen en de remise in Eindhoven (0-0) is PSV wel door naar de play-offs. ,,Het was niet ons mooiste spel, maar we zijn door en daar gaat het om”, zei Cody Gakpo, die tot de basiself behoorde.