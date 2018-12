NAC neemt per direct afscheid van voormalig PSV’er Olivier Rommens

Voormalig PS­V-bestuur­ders over kleinere competitie: ‘Ajax, PSV en Feyenoord kunnen zaak op de spits drijven’

23:00 Drie van de bekendste PSV-bestuurders aller tijden kwamen voor een eindejaarsverhaal in het ED nog een keer samen in het Philips Stadion. Onder leiding van Harry van Raaij, Jacques Ruts en Kees Ploegsma groeide PSV vanaf 1985 opnieuw uit tot een internationale topploeg, nadat een Brabants elftal in de jaren zeventig al de Europese top aanraakte. Maandag blikken ze in het ED uitgebreid terug op die periode en kijken ze ook vooruit.