Napoli blijft in de race voor PSV'er Arias, alternatief komt niet door keuring heen

Sabaly leek voor een bedrag van 15 miljoen euro naar Napoli te verkassen, maar de blessure die hij met de nationale ploeg van Senegal op het WK opliep, heeft roet in het eten gegooid. Saillant detail: Sabaly raakte uitgerekend in de laatste groepswedstrijd van Senegal tegen het Colombia van Arias geblesseerd.

Concreet

Een voorwaarde die nog wel roet in het eten kan gooien, is dat een club in de Serie A slechts twee spelers buiten de EU onder contract mag hebben. Daar zit Napoli al aan, daarom keek de club naar Sabaly, die ook een Frans paspoort heeft. Napoli is al langere tijd concreet voor Arias, die zich in vijf seizoenen sterk heeft ontwikkeld bij PSV. De club gaf Arias eerder al toestemming om te onderhandelen met Napoli. Ook Atlético Madrid wordt met de Colombiaan in verband gebracht.