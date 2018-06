Napoli denkt opnieuw aan PSV-doelman Jeroen Zoet, maar PSV wil de keeper behouden

Jeroen Zoet is opnieuw in beeld gekomen bij Napoli. De keeper wil deze zomer graag een transfer naar het buitenland realiseren, maar is nog altijd in Eindhoven actief. Napoli was ook vorig jaar al op de markt voor de doelman van PSV, maar maakte toen een andere keuze.

De eerste vraagprijs voor Zoet zou uitkomen op ongeveer 6 miljoen euro, zo meldt het Italiaanse Areanapoli. Dat lijkt aan de lage kant en het is de vraag of PSV daar genoegen mee neemt. De club wil onder leiding van de nieuwe trainer Mark van Bommel in de Champions League goed voor de dag komen en het aanblijven van Zoet wordt daarvoor als zeer belangrijk gezien. Het management van Zoet neemt de belangstelling van Napoli serieus, al wordt een snel vertrek niet verwacht. Zoet stond woensdag dan ook gewoon op het trainingsveld bij PSV, dat aan de eerste training van het nieuwe seizoen begon.

Zoet stond in het verleden onder meer ook op de radar bij het Britse Newcastle United. In Engeland eindigt de transfermarkt al op 9 augustus. Eerder deze maand dook in Spanje een bericht op dat hij bij FC Barcelona in beeld kan komen als tweede doelman, maar daar is vooralsnog niets van geëffectueerd.