Nederlaag in Kuip komt hard aan bij Rosario: ‘Het lukte maar niet om te scoren’

Rosario vond dat PSV voor rust - op die doelpunten na - eigenlijk niet in de problemen kwam. De tweede helft zag hij aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, PSV kreeg na rust ook via Donyell Malen direct een kans om terug in het duel te komen. ,,Zij deden niet heel veel en loerden op de counter. Toen kregen ze weer een penalty en scoren ze weer. Dan is het wel gedaan, al zijn we ook daarna blijven pushen. Het was alleen niet genoeg”, stelde Rosario.

Discutabele strafschop

Door de zeperd in De Kuip nam de druk op trainer Mark van Bommel opnieuw toe. Rosario schaart zich achter hem. ,,We zijn met iets bezig, daar hoort iedereen bij. De technische staf en ook de trainer. We weten wat we willen doen en wat we ervoor over moeten hebben. We doen het samen”, benadrukte de middenvelder.