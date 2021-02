Nick Viergever gelooft niet zo in kwaad worden: ‘In een team steun je elkaar’

Roger Schmidt: ‘PSV moet over-, overpreste­ren om kampioen te worden’

12 februari PSV heeft het bekerverlies tegen Ajax van woensdag verwerkt en is alweer in volle voorbereiding op ADO-uit van zaterdagmiddag. Trainer Roger Schmidt was ontevreden over het eerste half uur van het duel met de Amsterdammers, maar constateerde ook dat zijn ploeg zich herstelde na rust. ,,We zitten nog in de Europa League en zijn een ploeg in ontwikkeling. Daarbij staan we in de competitie vier punten achter op de koploper en vier punten voor op de nummer drie. Het is niet slecht en we hebben af en toe ook goed voetbal gespeeld. Om kampioen te worden, zullen we moeten ‘over- en overperformen.’”