Nick Viergever over de situatie bij PSV: ‘We hebben als groep gefaald’

,,We hoorden het in de ochtend en dat soort berichten zijn natuurlijk nooit leuk. Je weet dat als er zo lang slechte resultaten zijn, dat de trainer op een gegeven moment de kop van Jut is. De resultaten zijn ook gewoon slecht. Dit kan niet als je bij PSV speelt, dat je zoveel puntenverlies leidt. Op een gegeven moment kan het niet anders meer. Je wilt met elkaar tot iets komen en dat is bij PSV voor het kampioenschap spelen, de beker pakken en Europees overwinteren.”

Waren er veel ontevreden spelers? Viergever nuanceert dat. ,,Als de resultaten goed zijn, zijn er ook altijd ontevreden spelers. Dat is nu niet anders. Het is aan het gros om goed te spelen en we hebben als groep gefaald. Er was een serie nodig en die bleef steeds uit.”



De PSV'ers zaten maandag in het Philips Stadion nog eenmaal bij elkaar om afscheid te nemen. Zowel de technische staf als de spelersgroep was present. ,,De trainer heeft zijn woordje gedaan en het leven gaat nu weer door. We gaven niet op en dat deed de trainer ook niet, maar uiteindelijk hebben we met zijn allen gefaald. De meerderheid van de spelers stond achter de coach.”