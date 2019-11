‘Niet alleen Van Bommel, ook Ruud Hesp moet vertrouwen bij Zoet terugwinnen’

VideoNiet alleen hoofdtrainer Mark van Bommel, maar ook keeperstrainer Ruud Hesp moet terrein zien terug te winnen in de persoonlijke relatie met keeper Jeroen Zoet, zo verwacht PSV-watcher Rik Elfrink. De keeper is klaar met het verhaal rondom zijn degradatie bij PSV en de manier waarop dat is gecommuniceerd, liet hij bij Oranje weten. Hij zette er dinsdag naar eigen zeggen een dikke streep onder.

,,Dat Zoet nu een streep onder de affaire heeft gezet, past wel bij zijn persoonlijkheid”, zegt de journalist, die hem een uitstekende prof vindt. ,,Hij is nuchter en pragmatisch. Wat mij betreft is hij als morele winnaar uit de strijd over de manier van communiceren gekomen, maar het is ook sterk dat PSV-trainer Van Bommel in deze zaak een keer door het stof is gegaan. Dat is een teken van kracht.”

Zoet zal voorlopig achter Lars Unnerstall tweede keeper blijven bij PSV, zo verwacht Elfrink. Het is afwachten hoe hij het doet en daarna kan - bijvoorbeeld in de winterstop - bekeken worden hoe het verder moet. ,,Ik kan me ook niet voorstellen dat Zoet nu een heel seizoen op de bank gaat zitten. En natuurlijk is dit niet zomaar weer allemaal oke. Van Bommel en zeker keeperstrainer Ruud Hesp heeft iets terug te winnen in de persoonlijke relatie met Zoet. Hesp en hij hebben successen meegemaakt en dieptepunten, maar dit was wel een groot dieptepunt.” Hesp werkt al ruim zes jaar met Zoet, die sinds 2013 altijd onbetwist eerste keeper bij PSV was, en verzuimde om de goalie tijdig te informeren over zijn eenmalige ‘degradatie’ van tweede naar derde keeper. Dat was afgesproken met Van Bommel, die Zoet eerder al op de hoogte stelde van het feit dat hij was gepasseerd voor het duel met Willem II.

Wat ook niet direct voor Hesp pleit, is dat derde doelman Robbin Ruiter ook teleurgesteld was over zijn reserverol bij PSV en dus kennelijk niet aanvoelde dat hij ernaast zou staan. Wel is het zo dat Ruiter uit het feit dat hij twee keer had gekeept (tegen Rosenborg en VVV) niet direct had hoeven afleiden dat hij bij absentie van Zoet eerste keeper zou zijn, zei Elfrink al eerder.