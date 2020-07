Nieuw PSV-shirt ‘kei mooi’, maar ‘kneiterduur’: ‘Het leeft enorm bij de supporters’

VideoPSV heeft woensdag het nieuwe Puma-thuisshirt voor het komende seizoen onthuld. Bij de Eindhovense achterban wordt wisselend gereageerd op het tenue, dat zowel als officieel wedstrijdshirt (139,95 euro) als replica (89,95 euro) wordt uitgebracht. ,,Je merkt dat de supporters er erg mee bezig zijn. Dat is mooi om te zien, dan merk je dat het langzamerhand weer over voetbal begint te gaan.”

PSV en Puma lanceerden het thuisshirt op de dag dat de vijfjarige verbintenis met het Duitse sportmerk is ingegaan. Puma neemt bij de Eindhovenaren het stokje over van Umbro, dat de laatste vijf jaar de wedstrijdtenues van PSV verzorgde. Met de Puma-deal zijn tientallen miljoenen gemoeid, legt clubwatcher Rik Elfrink uit. ,,PSV denkt er meer aan over te houden dan bij Umbro. De club houdt ook inspraak in het shirt. Dat vindt men belangrijk, om die Eindhovense elementen in de kleding te houden.”

Dat uit zich in het nieuwe thuisshirt in een duidelijke verwijzing naar de gemeente Eindhoven, die dit jaar honderd jaar bestaat. De zogeheten ‘vibes’ uit het logo van de gemeente zijn terug te zien in het tricot. ,,Uiteindelijk ga je niet beter voetballen van zo’n shirtje, maar je merkt vooraf dat supporters er erg mee bezig zijn. Dat shirt is iets van hen, iets van de club. Dat leeft enorm.”

Volledig scherm Het nieuwe thuisshirt van PSV. © PSV

Aan de dure kant

Onder supporters klinken geluiden dat het officiële wedstrijd, dat een aantal andere kenmerken heeft dan de replica, aan de dure kant is. ‘Principieel vind ik zowel €90 als €140 echt kneitertjeduur, dus mochten we komend seizoen weer eens kampioen worden, dan trek ik maar gewoon weer m’n Nilis-shirt aan’, knipoogt Rik Evers op Twitter.

‘Je hoeft het shirt niet te kopen, je kan ook die van 89,99 kopen’, post Son of a Gun. ‘Realiseer je dat PSV een bedrijf is dat ook op zoek moet gaan naar manieren om Corona-verliezen op te vangen.’ Over het algemeen wordt het uiterlijk van het shirt, dat wordt gekenmerkt door zwart-witte boorden aan de mouwen en de hals, positief ontvangen.

Goede match

De leiding van PSV sprak in een eerder stadium met Umbro over een contractverlenging en ook Macron was even in the picture. De club ging uiteindelijk in zee met Puma en Elfrink denkt dat dat een goede match kan zijn. ,,Puma is denk ik ook wel een merk dat toch iets meer uitstraling heeft dan Umbro, het is toch een van de grotere partijen in de markt. Niet de allergrootste, Adidas en Nike zijn natuurijk toch de sponsors met de meeste uitstraling, maar Puma is een belangrijke uitdager. Ik denk dat dat een mooie combinatie is.”

Het is nog niet bekend wanneer het uitshirt en het derde shirt worden gelanceerd.

Volledig scherm Het nieuwe PSV-thuisshirt. © PSV