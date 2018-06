Nieuw PSV-tenue met logo dat is geïnspireerd op plaquette in de Vrijstraat

De club meldt dat het shirt een speciaal logo in de nek bevat, wat is geïnspireerd op een plaquette in de Eindhovense Vrijstraat. Deze ligt op de plek waar PSV in 1913 is opgericht. PSV geeft ook aan dat kledingsponsor Umbro in de banen van het shirt een speciaal effect heeft aangebracht dat het shirt een 'casual' uitstraling zou moeten geven.