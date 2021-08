Nieuwe Canadese middenvelder met Nederlandse roots voor PSV

PSV haalt Nathan Markelo (22) weg bij Everton voor een plek bij het beloften­team

25 augustus PSV heeft de 22-jarige Nathanangelo Markelo bij Everton opgepikt. Hij gaat komend seizoen bij het beloftenteam van PSV spelen. De voormalig speler van onder meer FC Volendam en FC Twente had nog een contract voor een seizoen in Engeland, maar geen enkel perspectief op speeltijd in het eerste elftal.