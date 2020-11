Nieuwe Jong PSV'ers kennen geen plankenkoorts en vangen gemis van 19 spelers knap op

Het leek voor trainer Peter Uneken vooraf een onmogelijke opdracht om te winnen in De Vliert, maar Jong PSV kon met het handjevol overgebleven beloften en A-junioren (tegenwoordig PSV onder 18) ‘gewoon’ een 1-2 zege bijschrijven. Op de plek waar vroeger Jan van Grinsven zoveel ballen uit het doel ranselde, waar Wim van der Horst in 1983 historie schreef tegen Ajax en waar Ruud van Nistelrooij en Anthony Lurling grote kerels werden. FC Den Bosch miste ook meer dan twee handen vol spelers en heeft in de jeugdopleiding natuurlijk niet de beschikking over grote talenten zoals PSV die heeft. PSV pompt jaarlijks miljoenen in de ‘PSV Academy’ en beschikt over een enorme vloot met toekomstige betaald voetballers.

18,4 jaar oud

Zo bezien was het niet eens zo knap wat de Eindhovenaren deden, maar dat zou wat kort door de bocht zijn. Het elftal van Uneken eindigde met drie spelers van 17 jaar en de tien veldspelers waren gemiddeld 18,4 jaar oud. Een aantal Jong PSV'ers dat wel meedeed, speelde dit seizoen nog nauwelijks. Dennis Vos was in zijn vijfde duel als betaald voetballer zelfs aanvoerder van het team en rechtsback Rico Zeegers aan het einde de enige twintiger voor de in de eerste divisie debuterende PSV-keeper Mark Spenkelink.

Nieuwe talenten stonden op, zoals dat elk jaar bij Jong PSV hoort te gebeuren. Vorig jaar was Noni Madueke in De Vliert de jongeman die vriend en vijand bij zijn debuut liet genieten. Een jaar later helpt hij het eerste elftal al regelmatig met beslissende acties. Nu was het Fode Fofana (18), de spits die twee keer scoorde. Grote kans ook dat u nog nooit gehoord had van Mathijs Tielemans, maar hij vormde een goed koppel met Fofana. Fedde Leysen? Een lange centrale verdediger van zeventien jaar. Hou hem in de gaten, want ook die komt zeker en vast in het betaald voetbal terecht. Amin Mohammed Doudah stond op het middenveld van Jong PSV ook voor het eerst in de schijnwerpers. Nog zo'n jonge knaap die probeerde zijn limieten te verleggen en daar niet angstig van werd.

Soep

Competitievervalsing, hoorde je van tevoren al. Met tien andere basisspelers dan in het vorige duel van Jong PSV ben je geneigd ‘ja’ te zeggen. De 'vervalsing’ had echter alles te maken met de coronasituatie en niet met de manier waarop PSV de competitie aanvliegt. Uneken zet vaak in grote lijnen hetzelfde elftal neer en kon nu niet anders handelen dan hij in de praktijk deed. Die praktijk wees uit dat de soep helemaal niet zo heet werd gegeten als opgediend. In tijden van sportieve ellende ontstaan altijd nieuwe kansen voor talenten. Zo boekte Jong PSV dus gewoon een zege op FC Den Bosch, met aan het eind van de wedstrijd het jongste PSV-elftal uit de historie van het betaald voetbal