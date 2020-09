Nieuwe PSV-doelman Vincent Müller debuteert bij Jong PSV tegen NAC

Jong PSV heeft waarschijnlijk ook spits Joël Piroe in de gelederen. Hij moet in het ritme van wedstrijden zien te blijven nu er in PSV 1 geen speeltijd is voor hem. De afgelopen week trainde hij met Jong PSV mee, omdat hij niet mee was naar Slovenië. Tegenover de aanwezigheid van Piroe staat wel dat Richard Ledezma niet helemaal fit is en dus niet kan meespelen. Jong PSV mist ook Damian Timan, naast de al langer uitgeschakelde Dennis Vos, Yorbe Vertessen en Tijn Daverveld. ,,We hebben dit jaar best een brede selectie en kunnen de blessures dus opvangen”, zegt Uneken. ,,Een aantal spelers is al wel weer in training op het veld, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg.”