Nieuwe PSV-sponsors vullen Zuidoost-hoek in Philips Stadion, PSV in gesprek met Umbro

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat glasbedrijf Martin Glas, een middelgrote geldschieter die de voormalige 'bouwlounge' in het stadion huurde, vertrekt. PSV heeft voor deze ruimte dus nieuwe partijen gestrikt: Dommel 18 en Intelectric uit Eersel. Eigenaar Ruud Bakker van het Eindhovense restaurant en Intelectric (van John Ketelaars) zijn mondeling akkoord met PSV over een sponsorcontract. Dat wordt over enkele weken ondertekend, is de bedoeling van partijen, zo bevestigt Bakker.

Binnenkort gaat PSV ook met huidig kledingsponsor Umbro in gesprek over verlenging van het contract. Commercieel directeur Frans Janssen is tevreden over de stijgende inkomstenstroom bij PSV, waar komend seizoen meer dan dertig miljoen euro via sponsoring en enkele commerciële activiteiten in het Philips Stadon binnen komt. Janssen haalde eerder GoodHabitz, online aanbieder van cursussen, voor volgend seizoen binnen als rugsponsor en strikte Energiedirect.nl na 2019 twee extra jaren voor de rug. ,,We hebben deze week de sponsorbegroting voor komend seizoen verhoogd", laat hij weten. ,,Daarnaast hebben we eerder met VDL, Philips, Mandemakers Groep, ASML en BrandLoyalty uiteraard ook al vijf strategische partners van formaat aan ons weten te binden."