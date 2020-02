Nieuwe realiteit moet nu indalen bij PSV, dat de komende weken een nieuwe trainer hoopt te strikken

Het gegeselde en gebutste PSV gaat voorlopig in alle geledingen in dezelfde samenstelling door, ook na de zoveelste tegenslag van het seizoen. De directie is inmiddels in gesprek met een nieuwe trainer, die de zaak vanaf juni weer op de rails moet zien te krijgen. Een naam is nog niet bekend. Bij de achterban van PSV wordt inmiddels veel massaler dan voorheen gehoopt dat Louis van Gaal bereid is tot een laatste kunstje en de leiding van PSV staat soms ook in verbinding met de coach, maar hij heeft eerder al vaker aangegeven niet meer in Nederland te willen werken. Het lijkt dus uitgesloten dat hij nog eens in Eindhoven aan een klus begint.