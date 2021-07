Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Armando Obispo bij PSV? ‘Kan met mijn snelheid wat toevoegen’

Obispo begon ooit met voetballen in de jeugd van LSV en ODC, maar speelt al sinds de F'jes (!) voor PSV, waar hij de hele opleiding doorliep. Na een sterke verhuurperiode aan Vitesse keerde hij vol verwachting terug, maar door een knieblessure miste hij bijna het hele vorig seizoen. Op het einde speelde hij nog vijf duels, tegen FC Utrecht zelfs nog als basisspeler. Maar toen al was duidelijk: dit seizoen moet hét seizoen van Obispo worden. ,,Ik ben nu eindelijk fit aan het begin van het seizoen, daardoor kan ik van begin af aan goed aanhaken”, erkent hij.

De trainer is blij dat ik fit aan het worden ben, voor mij is het nu zaak om de lijn door te trekken

De verdediger uit Boxtel maakt een gretige en goede indruk in Marienfeld, tegen Delbrücker SC (1-10 zege) stond hij samen met André Ramalho in het centrum. PSV-trainer Roger Schmidt liet al meermaals blijken dat hij het erg ziet zitten in Obispo. ,,Hij is blij dat ik fit aan het worden ben, voor mij is het nu zaak om de lijn door te trekken.”