Nieuwe Serie A-ploeg van Jeroen Zoet aast ook op PSV’er Jorrit Hendrix

Definitief: Keeper Jeroen Zoet voor twee jaar naar Serie A-nieuweling Spezia

8 september Jeroen Zoet heeft definitief afscheid genomen van PSV. De keeper is de komende twee jaar verbonden aan het Italiaanse Spezia. Dat hebben beide clubs zojuist bekendgemaakt. De afgelopen dagen was de goalie in Italië om te onderhandelen over zijn contract. Dat heeft geleid tot een overeenkomst en een stap naar de Serie A.