Nieuwe sterren moeten opstaan bij PSV

Van Bommel begrijpt wel dat Ajax als favoriet wordt gezien: 'Maar favorieten worden niet altijd kampioen'

10 augustus Ajax is voor velen de favoriet om dit voetbalseizoen de titel te pakken: ,,Het maakt mij niet uit hoor", zei Mark van Bommel, vrijdag tijdens de persconferentie voor aanvang van het seizoen. ,,Ik denk dat dat zo is op basis van een aantal aankopen. Het heeft met geld te maken", zegt hij. ,,Zij halen spelers uit de Premier League, wat voor Nederlandse begrippen buitengewoon is."