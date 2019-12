Nii Lamptey na ruim 25 jaar terug bij PSV: ‘Hier had ik historie willen schrijven’

,,Heel bijzonder om hier binnen te komen”, zei hij bij het binnentreden van het Philips Stadion. ,,Alles is toch behoorlijk veel groter dan toen. Destijds kwam ik om Romário op te volgen”, zei hij met een lach bij het schilderij van de wereldberoemde oud PSV'er. ,,Dat is er niet helemaal van gekomen, geloof ik. Bij PSV heb ik misschien wel het beste jaar uit mijn carrière gehad en hier had ik historie willen schrijven. Het is zonde dat Anderlecht mij na dat seizoen per se terug wilde hebben, want als ik hier langer was gebleven was mijn carrière heel anders gelopen. PSV was een warme club en precies wat ik nodig had in die periode.”



Lamptey werd nog volop herkend in het Philips Stadion en voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle was er nog een hartelijke begroeting met team-manager Mart van den Heuvel van PSV, destijds verzorger. Momenteel leidt hij een voetbalacademie in Ghana en vorige maand werd hij vader van een zoon: Junior Lamptey. ,,Het zou geweldig zijn als hij hier ooit nog zou mogen spelen.”