Nijhuis fluit PSV - FC Utrecht, Higler videoscheidsrechter

Voormalig PSV'er Johan Vonlanthen (32) stopt met profvoet­bal

6 augustus Johan Vonlanthen (32) stopt met profvoetbal. De oud-PSV'er was laatstelijk actief voor FC Wil, in de tweede afdeling in Zwitserland. Hij speelde tussen 2003 en 2006 bij PSV, waar hij in eerste instantie gold als een groot talent. Hij heeft de verwachtingen niet volledig kunnen inlossen, ook niet bij de andere club waar hij in Nederland speelde: NAC.