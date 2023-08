Noa Lang zet PSV op het goede spoor: eerste drie punten binnen voor ploeg van Bosz

PSV heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht drie punten kunnen pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 en dat was verdiend, hoewel de tegenstander wel een aantal keren gevaarlijk was. De goals werden over beide helften verdeeld.

Dankzij een treffer kort voor rust kwam de voorsprong tegen de formatie uit de Domstad op het bord: Noa Lang schoot fantastisch binnen vanaf een meter of veertien. De bal belandde links in de kruising van het doel van de uitstekend keepende Vasilas Barkas.

De Eindhovenaren waren met name in de beginfase sterker en kregen via Isaac Babadi twee behoorlijke kansen, maar hij kon niet afronden. Het 18-jarige talent was dit keer niet zo bepalend als in de andere twee officiële duels die PSV al speelde en ging er bij rust uit voor Ismael Saibari.

PSV rondde in de eerste helft een paar keer slecht af en had ook geluk dat FC Utrecht-spits Tasos Douvikas de goal een paar keer op een haar na miste. Een keer gebeurde dat uit een fraaie omhaal, die echt rakelings langs het doel van Walter Benitez ging. De keeper van PSV was volslagen kansloos geweest als de bal net iets beter geplaatst was.

Geweldig keeperswerk

Na rust was PSV wel de betere ploeg, al kwamen er ook af en toe gevaarlijke momenten voor FC Utrecht voor. PSV had via Lang de score nog uit kunnen breiden en Saibari kwam van verre afstand nog met een hoogstandje, maar dankzij geweldig keeperswerk van Barkas bleef het aanvankelijk bij 1-0. Saibari zette ruim in de tweede helft een andere invaller vrij voor de goal: Yorbe Vertessen kon dankzij dat goede voorwerk de eindstand op 2-0 bepalen. PSV ging nog wel op zoek naar de derde goal, maar was in de afronding niet succesvol.

Bij PSV mocht in de eindfase van de wedstrijd de nog maar 17-jarige Tygo Land zijn debuut in de eredivisie maken. Ook Babadi maakte zijn debuut in de nationale competitie.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen! PSV wint voor het 27ste jaar op rij in eigen huis van FC Utrecht. Joey Veerman wordt vervangen door Tygo Land Veerman! Weer een uithaal van de middenvelder, weer een knappe redding van Utrecht-uitblinker Barkas. Saibari, die uitstekend invalt, creëert weer ruimte in het strafschopgebied. Van Aanholt krijgt de bal mee, maar komt net later dan Barkas bij de bal. Johan Bakayoko wordt vervangen door Guus Til Luuk de Jong wordt vervangen door Ricardo Pepi Jens Toornstra wordt vervangen door Anthony Descotte 2-0 GOAL van Yorbe Vertessen! En daar is de verlossende tweede treffer van PSV. Van der Hoorn gaat in de fout in de opbouw en is te laat terug om de steekpass van Saibari op Vertessen te onderscheppen. De invaller schuift de bal onder Barkas door en lijkt daarmee de wedstrijd te beslissen: 2-0! © Cor Vos Saibari met een hard schot van afstand, maar recht in de handen van Barkas. Een schot van Veerman even later gaat 2 meter over. Noa Lang wordt vervangen door Yorbe Vertessen Hidde ter Avest wordt vervangen door Mark van der Maarel Mark van der Maarel is begonnen aan zijn 15de eredivisieseizoen bij FC Utrecht! Volgens statistiekenbureau Opta speelde geen enkele andere speler zoveel seizoenen voor FC Utrecht in de eredivisie. Victor Jensen wordt vervangen door Zakaria Labyad PSV blijft zoeken naar een tweede treffer. Nu is het Sangaré die van ver uithaalt, maar per ongeluk Saibari raakt. Er beginnen ook ruimtes achter de verdediging van de Eindhovenaren te komen, maar Utrecht kan er nog niet van profiteren. © ANP Wát een redding van Barkas! Eerst stopt hij een lobje van Lang, vervolgens tikt hij de bal weg voor Bakayoko en daarna voorkomt hij met een snoekduik dat Saibari de 2-0 over hem heen binnenschiet. Zei iemand iets over een keepersdiscussie bij Utrecht? Gele kaart voor Jordan Teze Itrecht voor het eerst gevaarlijk in de tweede helft: Douvikas is weer sneller dan Ramalho en haalt uit richting de korte hoek. Benitez is scherp en tikt de bal naast. Gele kaart voor André Ramalho Saibari laat zich gelijk zien! In de omschakeling speelt hij 2 spelers voorbij, waarna Van der Hoorn een overtreding moet maken. Gele kaart voor Mike van der Hoorn Isaac Babadi wordt vervangen door Ismael Saibari

laad meer Statistieken Opstelling