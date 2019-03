Nog dit jaar 5G in Philips Stadion via testen van VodafoneZiggo

Ten Hag heeft als coach nog nooit een punt gepakt tegen PSV: 0 uit 7

28 maart In aanloop naar Ajax-PSV duiken de statistici van Opta en Gracenote uiteraard in de statistieken. Opvallend is dat voormalig PSV-assistent en huidig Ajax-trainer Erik ten Hag er nog nooit in is geslaagd om de Eindhovenaren als coach een punt af te snoepen. In zeven confrontaties in de eredivisie pakte hij geen enkel punt tegen de Eindhovenaren, waarbij het doelsaldo 3-23 is.