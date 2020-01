Noni Madueke (17) moet tegen Excelsior meters maken bij Jong PSV

PSV en Tottenham Hotspur hervatten gesprekken over Bergwijn, snel witte rook verwacht

18:00 PSV en Tottenham Hotspur hebben de gesprekken over de verkoop van Steven Bergwijn weer opgestart. Er wordt een snelle deal verwacht, waar PSV in ieder geval meer dan 30 miljoen euro aan gaat overhouden. De 22-jarige aanvaller wilde zondag niet uitkomen voor PSV en verbleef in Londen, terwijl er geen toestemming was om af te reizen. Er lag namelijk nog geen deal tussen de clubs.