Noni Madueke geeft uitgekleed Jong PSV weer een beetje smoel: ‘Ik wil mezelf ontwikkelen’

De een zijn dood is ook in de voetballerij de ander zijn brood en dus mocht gisteren de Brit Noni Madueke (17) debuteren bij Jong PSV. Hij viel een half uur voor tijd in en bracht wel leven in de brouwerij, maar scoren lukte nog niet. ,,Ruud van Nistelrooy (trainer PSV onder 19, red.) belde me zondag en vertelde dat ik bij Jong PSV zou aansluiten. Natuurlijk was ik blij en ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Uiteindelijk is dit waar ik voor naar Nederland ben gekomen. Ik wil mezelf ontwikkelen en daar hoort ook de stap naar Jong PSV bij, waar ik me met volwassen mannen kan meten. Het spel gaat iets sneller en is ook fysieker dan bij PSV onder 19."