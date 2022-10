Noni Madueke komt bij PSV in een mooi rijtje met Dillen, Huh en Kezman

In 1956 was Coen Dillen in Eindhoven de eerste doelpuntenmaker van PSV in eigen huis, in de huidige opzet van de eredivisie. In 1982 was Jung-Moo Huh de maker van de duizendste ‘thuisgoal’ van de Eindhovenaren, die in 2001 door Mateja Kezman nummer 2.000 gemaakt zagen worden.