Obispo staat ondanks onrustige voorbereiding zijn mannetje tegen FC Groningen: ‘Ik moest nu opstaan’

Obispo werd zelf ook getroffen door het coronavirus, waardoor hij een poosje in quarantaine moest. Ook zijn voorbereiding was daarmee verstoord, al leek het hem tegen FC Groningen weinig te deren. Aan de zijde van Olivier Boscagli won de Boxtelse verdediger zo'n beetje al zijn duels en was hij vooral in de lucht sterk tegen Jorgen Strand Larsen. ,,Ik voel me goed en fit nu. Ik ben blij dat ik er sta en mijn steentje bij heb gedragen.”

De verdediger noemde het een ‘zakelijke overwinning’ en prees vooral het feit dat zijn ploeg amper iets weggaf. Dat is in dit eredivisieseizoen geen sinecure: PSV hield voor het duel met FC Groningen pas vier keer de nul in de eredivisie. Obispo kreeg zijn kans, omdat André Ramalho een aantal maanden uitgeschakeld is. ,,Dat hoort bij het voetbal. Als iemand uitvalt moeten anderen opstaan. Vandaag was ik dat, ik denk dat het vrij goed is gegaan.”