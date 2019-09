Obispo wil via afslag Arnhem alsnog slagen bij PSV: ‘Dat blijft mijn doel’

Ghanees jeugdinter­na­ti­o­nal Opoku (18) via Piet de Visser op stage bij PSV

11 september PSV heeft komende week Ghanees jeugdinternational Kwadwo Opoku (18) op stage. Hij is afkomstig van de voetbalschool van Piet de Visser en Godwin Attram in Ghana. Opoku is een linksbenige buitenspeler, die onder meer bij Ghana onder 20 actief is.