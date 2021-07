Officieel bod van Borussia Dortmund op PSV-spits Donyell Malen snel verwacht

Er komt steeds meer tekening in de strijd bij de geplande transfer van Donyell Malen. Een officieel bod van Borussia Dortmund wordt snel verwacht, waarschijnlijk al de komende dagen. Duidelijk is dat de Duitse topclub al geruime tijd belangstelling voor hem heeft en dat ze hem als eerste vervanger voor de (bijna) verkochte Jadon Sancho willen.

De Duitse topclub was tot voor kort nog niet in staat om de verwachtingen van PSV te matchen. Borussia gaat vrijdag op trainingskamp en zou maximaal een miljoen of 27 a 28 voor Malen overhebben. Voetbaldirecteur Michael Zorc sprak deze week met een regionale krant in Dortmund en liet daar doorschemeren dat PSV nu nog te hoog in de boom zou zitten.

Officieel bod komende dagen verwacht

Voor Malen wil PSV een fors bedrag ontvangen, dat volgens Duitse media met een drie moet beginnen. De club heeft zelf nooit bevestigd dat Malen op dertig miljoen euro is getaxeerd en houdt de handen wat dat betreft vrij. Dortmund gaat zich naar verwachting de komende dagen met het officiële bod in Eindhoven melden en kan dan met PSV in de eindfase onderhandelen, nadat in de voorfase volop met zaakwaarnemer Mino Raiola is gesproken.

De Duitse club is al maanden geïnteresseerd in Malen en moet nog altijd afwachten of er geen andere gegadigde voor hem komt. Onder meer Liverpool zit nog op het vinkentouw en kan er in theorie nog altijd met een hoge bieding tussendoor komen, zolang er geen definitief akkoord tussen alle partijen is. Malen zelf is er naar verluidt met Dortmund wel uit en ook daadwerkelijk geïnteresseerd in de vervolgstap naar de top van de Bundesliga.