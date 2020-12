Olivier Boscagli gaat met goed gevoel de kerst in: ‘2020 is totaal verschillend voor mij’

Olivier Boscagli is een van de PSV’ers met de meeste minuten en bekroonde zijn optreden tegen VVV-Venlo (4-1 overwinning) met een fraaie kopbal. Voor de jonge Fransman is er in een jaar tijd veel veranderd, erkende hij. ,,Dit jaar is totaal verschillend. Ik speel veel en heb veel vertrouwen.”

Onder Mark van Bommel was de linkspoot allerminst verzekerd van een basisplaats, Roger Schmidt zet hem steevast als een van de eersten op het opstellingsformulier. Boscagli gaf aan dat het voor hem vorig jaar ook wennen was, hij ging voor het eerst in een ander land wonen en voetballen. ,,Daar heb ik veel van geleerd. Het is belangrijk voor mijn gevoel dat ik nu een hoop wedstrijden speel. Ik voel me lekker, heb het goed naar mijn zin.”

Boscagli is een van de weinige spelers van de A-kern die niet werd getroffen door het coronavirus, ook daarom heeft hij veel minuten in de benen. ,,Ik heb geluk gehad, denk ik. Ik blijf ook zoveel mogelijk thuis en let goed op mezelf. Nee, ik ga met kerst en nieuwjaar ook niet naar Frankrijk. Ik blijf in Nederland met mijn gezin, het is even niet anders.” Een lange vakantie zit er toch al niet in, PSV speelt op 10 januari alweer in de Arena tegen Ajax.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Olivier Boscagli speelde tegen VVV opnieuw centraal in de verdediging met Jordan Teze naast hem. © BSR Agency

Belangrijke maand

Januari is sowieso een belangrijke maand, weet Boscagli. ,,We gaan ons goed voorbereiden. We misten in het begin een hoop spelers, nu zijn we bijna compleet. We gaan ons tijdens de feestdagen opladen en zorgen dat we dan topfit aan de tweede seizoenshelft beginnen. Daar heb ik alle vertrouwen in”, stelde Boscagli vastberaden.

Hij blijft ook kritisch, zeker op zichzelf. In de opbouw heeft hij duidelijk meerwaarde, verdedigend kan het nog beter. ,,Ik moet me verbeteren in het defensieve spel, daar werk ik hard aan. Hoe ik tegen mezelf zou spelen? Ik geef je het geheim niet”, grijnsde de Fransman. ,,Snel, sterk, groot. Ik heb tegen allerlei tegenstanders gespeeld.”