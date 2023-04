Olivier Boscagli is terug bij PSV en zwaait nu weer op tv naar zijn jonge zoon

PSV houdt met schorsing Mauro Júnior nóg een aandenken over aan Sevilla-thuis

PSV heeft na het UEFA-besluit over een boete en het sluiten van een deel van een tribune nóg een aandenken overgehouden aan het duel met Sevilla FC in februari. Linksback Mauro Júnior is namelijk twee duels geschorst voor zijn rode kaart in de slotfase van de wedstrijd.