Olivier Boscagli over de situatie bij PSV: ‘Nu gaan we zien of we een team zijn’

Dumfries vindt dat PSV voor rust faalde: ‘We moeten hierover met elkaar praten’

10 februari Denzel Dumfries was woensdagavond na afloop van het door PSV verloren bekerduel met Ajax (2-1) uiteraard teleurgesteld. Hij vond dat zijn ploeg had gefaald, vooral voor rust. ,,We moeten daarover met elkaar praten”, zei de aanvoerder, die zag dat PSV niet in de duels kwam en aan de bal te slordig was. ,,Dat klopt. Het leek of we telkens een stapje te laat kwamen en we maakten fouten die we niet mogen maken.”