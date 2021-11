Olivier Boscagli vindt dat PSV de restverdediging beter op orde moet hebben: ‘Ook verdedigen met elf spelers’

Mario Götze mist ook duel tussen PSV en AS Monaco

PSV moet donderdagavond in het Europa League-duel bij en met AS Monaco opnieuw Mario Götze missen. De Duitse spelmaker is nog onvoldoende hersteld van ziekte en blijft daarom thuis. Naast de voormalig wereldkampioen mist PSV ook Davy Pröpper, Cody Gakpo, Noni Madueke en Ryan Thomas. Opvallend is dat Ritsu Doan wel weer mee is, volgens de opgave van PSV. Eerder was verwacht dat hij pas na de interlandperiode zou terugkeren.

10:42