Olivier Boscagli ziet de interne concurrentie toenemen bij PSV: ‘Dat is alleen maar goed’

,,Vannacht had ik goed geslapen”, zei de linksbenige Monegask. ,,Ik voelde me fit en ondanks het feit dat we het soms best lastig hadden met de tegenstander, denk ik dat we een goede overwinning hebben geboekt.”

Blij voor Obispo

Tijdens het met 4-1 gewonnen duel was Armando Obispo zijn partner in de defensie. André Ramalho kreeg een hele wedstrijd rust. Boscagli zei desgevraagd dat hij blij is voor de door PSV opgeleide verdediger, die vorig jaar een zware blessure had. ,,Hij heeft een lange weg gehad en speelde ook vanavond gewoon een goede partij. Dat er daardoor concurrentie is in de groep, is alleen maar goed. Hij dwingt mij om mezelf elke dag te willen verbeteren en dat is in een team belangrijk”, zei Boscagli over Obispo.