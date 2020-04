Ondernemers delen via virtuele PSV-bijeenkomst hun aanpak tijdens de corona-crisis

Het Philips Stadion is een belangrijke netwerkplek voor veel (Brabantse) ondernemers. Niet alleen tijdens wedstrijden, maar ook in andere bijeenkomsten komen ze samen ze ook daadwerkelijk zaken met elkaar. Dat laatste is nu onmogelijk en dus probeert commercieel directeur Frans Janssen met zijn team inventief te zijn. Hij bracht de partners van PSV woensdagmorgen virtueel bij elkaar.

Via een ‘webinar’ luisterden meer dan honderd ondernemers hoe zorgexpert John Luijs van Deloitte de ontwikkeling van het corona-virus taxeert. Hij liet weten de komende twaalf tot achttien maanden een ‘andere samenleving’ te zien, die schoksgewijs zal reageren op de bewegingen van het virus. Totdat een vaccin is ontwikkeld, voorziet hij beperkingen. De maatschappij steeds in stappen op het virus moeten reageren, zo verwacht hij. De vrijheid zal steeds beperkt of verruimd kunnen worden, afhankelijk van de mate waarin het corona-virus zich verspreidt onder de bevolking. Daarbij is voor de voetballerij zeker niet de meest gunstige positie weggelegd, al lijkt voetbal zonder publiek in die periode zeker wel mogelijk. Luijs denkt dat voetbal in de verdere toekomst weer dezelfde plek in de maatschappij zal innemen als voorheen.

Jumbo

PSV had nog drie regionale prominenten uitgenodigd, met daarbij ook financieel topman Ton van Veen van supermarktketen Jumbo (tevens commissaris bij PSV). Hij vertelde hoe de onderneming zich door de huidige crisis beweegt, met ook aandacht voor de maatschappelijke functie van Jumbo. In de eerste weken van de huidige crisis haalde het bedrijf een paar keer recordomzetten, die normaal gesproken alleen eind december haalbaar zijn. Jumbo had ook te maken met veel extra kosten vanwege de crisis, zag de omzet van restaurantketen La Place wegvallen en denkt ten principale aan de veiligheid van eigen medewerkers, zo gaf Van Veen aan.

Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven (Brainport, innovatie, economie, onderwijs en sport) en Romke Swinkels (42), directeur Nederland van Swinkels Family Brewers gingen ook in op de corona-crisis. Bij de brouwer van Bavaria zijn er korte lijnen met horeca-bedrijven, die hun complete omzet ineens zien wegvallen. Bavaria houdt hun liquiditeitspositie in de gaten, probeert hen te ondersteunen en kijkt ook naar de eigen budgetten om het bedrijf gezond te houden. Steenbakkers loofde het ondernemerschap, de flexibiliteit en de bereidheid tot samenwerking in Zuidoost-Brabant. De enorme snelheid waarmee de corona-crisis om zich heen heeftgegrepen heeft velen verrast, maar hij vindt dat veel ondernemers zich snel hebben aangepast aan de situatie.