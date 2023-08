Ontlading, spanning en goals: geniet met deze foto's na van de gedenkwaardige PSV-avond

PSV wil de defensie nog versterken en heeft ook ‘oude bekende’ Branthwai­te weer op de korrel

PSV is nog altijd geïnteresseerd in het versterken van de verdediging voor het komende seizoen. Dat zal de club niet meer baten in de return voor het tweeluik met Rangers FC, omdat er van de UEFA geen nieuwe spelers meer ingeschreven mogen worden. Wel kan PSV daar in de rest van het seizoen en mogelijk langer voordeel mee behalen. Een van de kandidaten is opnieuw Jarrad Branthwaite, zo bevestigen bronnen rondom de speler.