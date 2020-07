Ontmoetingen met Ronaldo, Van Raaij en Lerby: dit zijn de winnaars van de PSV XL Zomerhanddoek

Johan van den Biggelaar, Boxtel

,,Mijn jongste zoon is op 4 mei 2016 geboren en op 7 mei werd PSV kampioen. Een dag later moest ik de geboorte aangeven bij de gemeente Eindhoven. Dat betekende dat ik niet bij de huldiging kon zijn, maar ik kon wel even een vroege blik werpen op het plein. Dat was er helemaal klaar voor. Na het bezoek aan de gemeente ging ik vlug naar de PSV fanshop om het eerste tenue voor mijn zoon te scoren. Stond ik als enige in de winkel, kwam daar ineens Willy van der Kuijlen uit een deur gelopen met de echte kampioenschaal. Ik natuurlijk gelijk gevraagd of ik even een fotootje mocht maken met de schaal. Zo kon ik toch nog extra genieten van het feest, wat ik miste op het plein. Maar dit was natuurlijk een uniek moment.”

Volledig scherm Willy van der Kuijlen (links) overhandigt PSV-doelman Jeroen Zoet een cadeau ter ere van zijn 200ste duel voor PSV. © Pim Ras Fotografie

Bram Lansman, Eindhoven

,,Ooit heb ik Ronaldo Luis Nazário de Lima mogen ontmoeten in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Dat was deen bijzondere ontmoeting als destijds 12-jarige. Naast een handtekening ontving ik van Ronaldo ook zijn gipsbeen. Dat was op dat moment net verwijderd, nadat hij was hersteld van een knie-operatie. Trots ging ik huiswaarts en mocht ik op mijn basisschool een spreekbeurt over deze ontmoeting houden. Vele jaren later kwam ik het gipsbeen weer tegen op zolder. Ik dacht: ik plaats het eens op Marktplaats. Vanaf dat moment stond mijn telefoon roodgloeiend. Ik kreeg veel leuke reacties uit binnen- en buitenland. Ik ben hier zelfs mee op tv geweest bij Holland Sport, Nederland Te Koop en Shownieuws. Voor mij blijven het mooie herinneringen en het was een unieke ontmoeting met misschien wel een van de allerbeste PSV-spelers ooit.”

Volledig scherm Ronaldo ontwijkt maar net de heup van Feyenoorder John de Wolf. Errol Refos is ter assistentie aanwezig. © Archiefbeeld

Keesje B., Eindhoven

,,Vergeef me, maar ik val in de eerste zin al door de mand. Want wie de tegenstander van PSV was, weet ik niet meer. Maar heus, ik ben fan, want ik zing ‘voor Rood-Wit gezongen, vol man’lijke kracht’ foutloos én met een zachte G mee en onze zoon van 5 jaar zegt consequent dat Ajax de afwas moet doen! Geluk als dat ik had, mocht ik eens met vriendinnen mee in een superluxe skybox om naar PSV te kijken. Natuurlijke misten we geen enkele pass (een smiley zou nu knipogen) en zaten we bij een hoekschop op het puntje van de schitterende, leren - zo wit als RAL 9010 - stoel. Maar de rust was misschien net zo spannend en leuk, want zo ongemakkelijk als dat ik me voelde, zocht ik onwennig tussen al het bekends (‘geen paniek, gewoon doen, het zijn ook gewoon mensen’) het toilet en hoe onzichtbaar ik me ook dacht op te stellen, een meneer sprak me aan. Zijn stem was zacht, zijn blik heel vertrouwd en hij straalde een en al geruststelling uit. Alsof hij zag hoe onzichtbaar ik wilde zijn op deze veel te spannende plek. Ik weet niet meer wat hij zei, dus dit is typisch zo’n anticlimax-. En sorry lezer, want er worden behoorlijk veel woorden aan vuilgemaakt, maar die ontmoeting met meneer Harry van Raaij, die heeft mijn hart voor PSV pas echt warm gemaakt.”

Volledig scherm Harry van Raaij. © Rene Manders

Marc Sanders, Someren

,,Tijdens het EK 2004 in Portugal, vlak voor de bekende ‘Robben-wissel-wedstrijd’ tegen Tsjechië (2-3), kwamen we Søren Lerby tegen. Op de vraag of Søren nog kaartjes voor de wedstrijd had, reageerde hij met de vraag ‘waar komen jullie vandaan?’. Onze Brabantse tongval onvertuigde hem dat wij uit Lierop komen en fan van PSV zijn. Daarop gaf hij direct twee gratis kaarten aan ons en ondanks het resultaat van die wedstrijd was het wel een bijzondere ervaring op de tribune bij onder anderen Louis van Gaal. Daar zijn we Søren nog altijd dankbaar voor.”

Volledig scherm Feest na een kampioenschap van PSV in de kleedkamer met Søren Lerby, Willy van de Kerkhof en Wim Kieft. © Ton van de Meulenhof

Rob Boon, Best

,,Het betreft hier een ontmoeting van een ex-PSV-ballenmenneke. Toen bekend werd dat PSV in 1978 de finale had gehaald van de UEFA Cup, begon ik hardop te dromen. Het zou toch mooi zijn als ik en mijn oudere broer Eric bij deze finale ballenmennekes mochten zijn... Hoe het uiteindelijk zover kwam weet ik niet, maar Eric en ik behoorden tot de uitverkorenen. God, wat waren we blij en wat vonden we het spannend. Ik zat inmiddels in de tweede klas van het atheneum en de lessen Frans kwamen nu van pas. Van de juffrouw Frans had ik geleerd hoe ik in het Frans ‘meneer, wilt u mijn kaartje kopen’ moest zeggen. Het seizoen was over en de ledenrangkaart had ik niet meer nodig, zeker nu ik voor deze finale wel een heel mooie gratis plek had bemachtigd. Tweeënhalf uur voor de wedstrijd liep ik al rond het stadion en sprak elke persoon aan met een Bastia-shirt. Monsieur, voulez vous acheter mon ticket? Ik had hier goed op geoefend en verdomd, na enkele pogingen hapte er iemand. Combien? Dat kon ik plaatsen en ik antwoordde quarante florin (ook dat had ik geoefend). Het lukte en veertig guldens rijker kon dit ballenmenneke zich samen met zijn broer opmaken voor zijn allermooiste ballenmennekeswedstrijd ooit. Wat was die wedstrijd een belevenis. Toen de 1-0 in het doel lag, stond ik op en trapte de bal zo weer uit het net. Het was een nooit bedachte jongensdroom die uitkwam en na de wedstrijd mochten we gewoon de spelers aanraken en toejuichen. Niks geen stijf protocol, zoals dat tegenwoordig gaat.”

,,Willy van der Kuijlen kreeg de beker, werd omhoog gehesen en vervolgens ontstond er een prettige ongeorganiseerde bende waarbij pers, fotografen, spelers, bestuursleden en wij kris kras door elkaar renden en juichten. In één woord fantastisch om dat als jeugdspeler van PSV van zo dichtbij mee te maken. In de hectiek vroeg ik aan Jan Poortvliet (mijn held) of ik zijn shirt mocht hebben. Hij antwoordde dat ik dat een paar dagen later moest komen ophalen in het gasthuis waar hij woonde. Nu wist ik nagenoeg waar elke selectiespeler woonde, want in mijn vrije tijd ging ik deze adressen af om aan te bellen om een foto met handtekening te bemachtigen. Twee dagen kon ik niet slapen, omdat ik het shirt van Jan Poortvliet waar hij de finale mee had gespeeld in mijn bezit zou krijgen. Het shirt van mijn held. Met mijn vader ernaartoe. Jan woonde in die tijd bij een hospita. Ze deed open en ik vertelde dat ik het door hem beloofde shirt kwam ophalen. De hospita antwoordde dat Jan dit al tegen meerdere spelertjes had gezegd en dat dit min of meer zijn standaard antwoord was. Dat shirt kon ik dus op mijn buik schrijven. Tranen met tuiten jankte ik bij elkaar en Jan was per onmiddellijk held af. Maar de liefde voor PSV is altijd gebleven en deze ‘ballenmennekeservaring’ pakken ze mij nooit meer af. ”

Volledig scherm Het elftal van PSV voor aanvang van de UEFA Cup-finale in 1978 tegen Bastia. Staand vlnr.: Jan Poortvliet, Jan van Beveren, Huub Stevens, Ernie Brandts, Cees Krijgh en Harrie Lubse. Zittend: René van de Kerkhof, Adrie van Kraaij, Willy van de Kerkhof, Willy van der Kuijlen en Ger Deijkers. © Archiefbeeld