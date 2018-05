Onverstoorbaar PSV onder 19 op jacht naar historische landstitel

Met nog drie wedstrijden te spelen heeft PSV onder 19 twee punten meer dan concurrent Ajax, dat nog maar twee duels speelt (Feyenoord-uit en FC Utrecht-uit). PSV speelt behalve tegen NEC/FC Oss nog thuis tegen ADO Den Haag en uit bij Vitesse. Slagen de Eindhovense talenten erin de titel in de wacht te slepen, dan betekent dat het eerste landskampioenschap sinds 1991. Ter illustratie: in dat jaar had Van Bommel nog niet eens zijn debuut in het betaald voetbal had gemaakt.