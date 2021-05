Ook een puntje bij Telstar maakt Ernest Faber gewoon oprecht blij: ‘Natuurlijk wil ik graag helpen’

Peter Fossen is de stille kracht achter de schermen bij PSV: ‘Binnen en buiten het veld willen we groeien’

24 april Bij de verkoop van Ronaldo aan FC Barcelona keek PSV-directielid Peter Fossen in 1996 al mee als jurist. Bijna een half leven later beslist de 58-jarige Nuenenaar met Haagse roots achter de schermen nog altijd mee bij de belangrijkste ontwikkelingen en transfers. ,,We willen ontzettend graag doorgroeien en bijvoorbeeld een congrescentrum bij ons stadion zien verrijzen”, zegt de man die zich nationaal en internationaal in de voetballerij volop manifesteert.