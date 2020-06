Ook Engels voetbal komt op gang: Twan Scheepers maakt zich met team-Cocu op voor herstart

Contract tot 2022 PSV houdt spits Milan van de Riet (17) ondanks Duitse interesse in Eindhoven

11 juni PSV is erin geslaagd met spits Milan van de Riet (17) een akkoord te bereiken over een contract. De aanvaller blijft ondanks de belangstelling van onder meer twee Duitse topclubs in Eindhoven. Hij tekent een contract tot medio 2022 en de bekendmaking zal niet lang op zich laten wachten. Het is de eerste officiële verbintenis voor het talent.