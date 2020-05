Ook Hans van Breukelen helpt PSV: ‘Deze situatie kunnen we alleen samen overwinnen’

PSV neemt per direct afscheid van Daniel Schwaab, die ook salaris inlevert

20 mei Daniel Schwaab heeft in goed overleg per direct afscheid genomen van PSV. De club heeft de Duitser na vier seizoenen de ruimte gegeven om in zijn thuisomgeving nabij Freiburg te verblijven. Zijn contract loopt nog door tot eind juni, maar PSV speelt door de corona-crisis voorlopig geen wedstrijden meer en Schwaab hoeft daarom niet meer naar de trainingen op De Herdgang te komen. Hij levert net als de andere spelers salaris in, over zijn laatste twee maandsalarissen.