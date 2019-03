Ook in het oosten is Ihattaren nu een bekende naam

video PSV’er Ihattaren wint met Oranje onder 19: ‘Voelen elkaar goed aan’

20 maart PSV’er Mohamed Ihattaren won woensdagavond in Hardenberg met Oranje onder 19 nipt van de talenten van Wales met dezelfde leeftijd: 2-1. Het is een klein stapje in de richting van het EK onder 19, dat komende zomer in Armenië wordt georganiseerd.