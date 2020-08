Ook Jong PSV gaat in Schmidt-stijl spelen, De Rooij blijft van harte welkom

De nieuwe speelstijl van Roger Schmidt wordt komend seizoen ook bij Jong PSV omarmd. ,,De spelers zitten soms dicht bij het eerste elftal, trainen mee of spelen zelfs wedstrijden mee. Dan is het logisch dat wij daarin meegaan”, vindt trainer Peter Uneken. Hij zag zijn tactisch iets aanvallender geplooide ploeg tegen stadgenoot FC Eindhoven (1-0) de boot ingaan. ,,Het scheelt vooral op accenten”, vindt hij. ,,Qua organisatie hebben we stappen vooruit gezet. Daar houd ik me aan vast. Om ook iets over te houden aan wedstrijden tegen een tegenstander op dit niveau moeten we wel meer kansen creëren. Ik ben ervan overtuigd dat we die stap nog gaan zetten.” Het helpt Uneken uiteraard niet dat hij momenteel bijna een complete voorhoede (Vertessen, Touré, Daniels) en een paar belangrijke verdedigende pionnen (Daverveld, Sambo) door blessures mist.