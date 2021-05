Ook Jong PSV wacht een spannende zomer, talenten spelen zich in de kijker

Hoewel de stand op de ranglijst anders doet vermoeden heeft Jong PSV - zeker na de winter - dit seizoen wederom behoorlijk gepresteerd.

De tijd dat de beste beloftenteams moeiteloos in het linkerrijtje meedraaiden, is dit seizoen voorbij. Vanaf augustus kan daar misschien weer een beetje verandering in komen, als de kern van nu bij Jong PSV bij elkaar blijft. Jong PSV maakte vrijdagavond tegen FC Volendam (0-1 verlies) de kansen niet af, maar blijft nog altijd het beste beloftenteam in de stand in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm Dante Rigo (links) zal normaal gesproken vertrekken bij PSV. © Pro Shots / Henk Korzelius

Vertrekkers

Wie er deze zomer weggaan? Een van de meest prominente vertrekkers is spits Kristófer Kristinsson, die dit seizoen op huurbasis meedeed. Ook middenvelder Dante Rigo zal komend seizoen normaal gesproken niet meer bij Jong PSV voetballen, tenzij hij geen club vindt.

Daverveld, Fofana

Na drie jaar is het voor centrale verdediger Tijn Daverveld waarschijnlijk ook tijd om, mogelijk op huurbasis, eens uit te vliegen. Spits Fodé Fofana weet zich volgens zijn management in de belangstelling van het Franse Olympique Marseille, maar PSV hoopt dat hij blijft en onder Ruud van Nistelrooy zichzelf wil verbeteren.

Tijdens een lange blessureperiode bleef de Eindhovense club in hem geloven en nu hopen technisch manager John de Jong en hoofd opleidingen Ernest Faber dat hij zijn volgend jaar aflopende contract verlengt. Fofana heeft daarvoor de gelegenheid gekregen, maar dus meer ijzers in het vuur.

Volledig scherm Tijn Daverveld lijkt toe aan een stapje hoger. © Pro Shots / Thomas Bakker

Sambo

Dat laatste geldt ook voor rechtsback Shurandy Sambo, die dit seizoen fraaie offensieve statistieken heeft laten zien bij Jong PSV. Ook voor hem is belangstelling, maar PSV zou hem graag minimaal tot de winterstop in Eindhoven zien blijven.

Fredrik Oppegard maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal en is een graag geziene linksback. Met Dennis Vos en Emmanuel Matuta, allebei in een aantal duels in de afgelopen periode sterk in het centrum van de defensie, zijn er potentiële leiders voor het elftal voorhanden. PSV hoopt hen te behouden, maar ook voor Vos en Matuta zal interesse komen.

Volledig scherm Dennis Vos kan een van de leiders van Jong PSV worden, komend seizoen. © Pro Shots / Thomas Bakker

Müller, Delanghe

Daarnaast zullen volgend seizoen Maxime Delanghe en Vincent Müller opnieuw en waarschijnlijk om en om bij Jong PSV gaan keepen. Delanghe is wel pas in het najaar weer honderd procent fit, zo is de verwachting. Kyan van Dorp gaat de ploeg sowieso verlaten.

Vrijdagavond hadden de beloften FC Volendam over de knie moeten leggen, maar lieten ze zoveel kansen liggen dat het wachten was tot de bal er een keer aan de andere kant in zou vliegen. Zo geschiedde laat in de tweede helft. Jong PSV speelde uitstekend tegen de ploeg waar in oktober nog dik (met 5-1) van werd verloren, maar door het falen voor de goal leverde dat niks op.

Volledig scherm Maxime Delanghe keert volgend seizoen in het najaar terug bij Jong PSV. © Pro Shots / Thomas Bakker