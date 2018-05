Ook Luuk de Jong haakt geblesseerd af bij Oranje

Video Marcel Brands verlaat PSV voor Everton

16:11 Directeur voetbalzaken Marcel Brands verlaat PSV en stapt over naar Premier League-club Everton. De 56-jarige Brands was sinds 1 april 2010 werkzaam in Eindhoven en gaat dus na ruim acht jaar weg. Commissaris Frank Arnesen, hoofd scouting John de Jong en trainer Phillip Cocu nemen de taken van Brands voorlopig over.