Ook naam van Erik Pieters (30) valt bij PSV in zoektocht naar linksback

Video Afellay zit vol ambitie, maar plakt nog geen datum op zijn rentree

20 juni Met ambitie keek Ibrahim Afellay donderdag vooruit naar het nieuwe seizoen bij PSV. De 33-jarige middenvelder ondertekende zijn contract en sprak over zijn terugkeer. Hij is nog wel voorzichtig over de snelheid waarmee dat zou kunnen gaan: Afellay speelde in december 2017 zijn laatste officiële wedstrijd.