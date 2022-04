Ook PSV Vrouwen wil seizoen met bekerwinst nog wat glans geven

Van den Berg was kritisch op de huidige klassering van PSV in de competitie en vindt dat het bij de club hoort om tot de eindfase mee te doen om de titel. ,,Dat is nu niet zo en ook daarom moeten we alles op alles zetten om de beker te pakken”, vindt ze. ,,We willen niets liever dan winnen.” Of dat dan alles goedmaakt? ,,Het is een geweldige prijs, maar bij PSV hoort ook dat je kritisch kijkt naar de andere prestaties. We hebben in de competitie weinig tot niks meer te winnen.”