Ook PSV wil steentje bijdragen aan ‘Europese lente’

Wat kan PSV van Sporting verwachten? Trainer Marcel Keizer is onlangs vertrokken en dus verandert er misschien een aantal dingen. ,,We hebben geprobeerd alle eventuele nieuwe patronen goed te analyseren”, aldus Van Bommel. ,,We kijken normaal gesproken vooral naar onszelf en proberen ons eigen spel te verbeteren en ons goed te voorbereiden. We denken wel aan de tegenstander, maar het is niet het belangrijkste.”



Is PSV de favoriet? ,,Nee, er is geen favoriet”, gaf Van Bommel aan. ,,Sporting is een goede, voetballende ploeg. Technisch en tactisch zijn ze net als veel andere Portugese teams sterk en ze zijn moeilijk te verslaan. De club zit niet in een hele fijne fase, maar het is moeilijk om iets van de wedstrijd te zeggen. Je kunt allerlei verhalen houden, maar het gebeurt pas morgen. Ik kan alleen zeggen dat het een mooie wedstrijd met twee aansprekende namen kan worden. Dat beleeft veel goeds, maar een garantie op een mooie wedstrijd is er nooit. In het Europa League-toernooi is er een aantal sterke poules en als je de halve finales van afgelopen seizoen ziet, moet je constateren dat al die ploegen ook zomaar in de halve finales van de Champions League hadden kunnen spelen.”