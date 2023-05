Ook Ramzi wil graag door bij PSV en ziet perspectief om de lat hoger te leggen

Mark van Bommel kan in België zijn eerste hoofdprijs als trainer binnenha­len én het seizoen heeft dit nog in petto

Trainer en PSV-icoon Mark van Bommel gaat zondag met zijn ploeg Royal Antwerp FC op jacht naar de Belgische beker, de zogeheten Croky Cup. De nummer drie van de reguliere competitie was de afgelopen weken prima in vorm en is de grote favoriet tegen KV Mechelen. De ploeg die in de jaren tachtig nog onder leiding stond van Aad de Mos eindigde in België als dertiende en kan na de finale met vakantie.